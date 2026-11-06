Alerta espacial de la NASA por un telescopio fuera de control que caerá a la Tierra: dónde podría caer

Lo que llega suele ser pequeño, denso y resistente al calor, como el titanio, el acero y el vidrio. Amén de estas advertencias, el experto no considera que haya razones para preocuparse. Al respecto, la NASA indicó que es poco probable que alguien en la Tierra sufra daños, porque la mayor parte de la nave espacial se desintegrará y es muy probable que cualquier fragmento que sobreviva caiga al mar.