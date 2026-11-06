Alerta espacial de la NASA por un telescopio fuera de control que caerá a la Tierra: dónde podría caer
La pronta llegada se debe al objeto que se lanzó en el año 2004 luego de una misión robótica fallida que no logró elevarlo a una órbita más alta.
El Telescopio Espacial Swift de la NASA regresará a la Tierra en los próximos días, en forma descontrolada. A la espera de su retorno, surge la pregunta: ¿en qué parte de nuestro planeta caerá?
La pronta llegada del Observatorio Neil Gehrels Swift, que se lanzó en el año 2004, ocurrirá luego de una misión robótica fallida que no logró elevarlo a una órbita más alta. En agosto, la agencia espacial de Estados Unidos dio por terminado el intento de rescate y se resignó a un escenario que durante meses trató de evitar: la nave perderá altura y caerá de forma no controlada.
Qué se sabe sobre la trayectoria del artefacto orbital en descenso
Al atravesar la atmósfera terrestre, la mayor parte del dispositivo se desintegrará. Sin embargo, algunos de sus componentes internos podrían sobrevivir y caer en la Tierra, señaló Darren McKnight, especialista de LeoLabs, una empresa que vigila de cerca lo que ocurre sobre nuestro planeta.
¿Qué pasará con los fragmentos que superen esa instancia? Según Sladen, aunque todavía no se sabe con exactitud dónde podrían caer, la órbita atraviesa una franja situada a unos 21 grados del Ecuador. “Esto abarca principalmente el océano, aunque también cruza zonas pobladas de África, el sur y sureste de Asia, y América Latina”, observó el especialista.
Lo que llega suele ser pequeño, denso y resistente al calor, como el titanio, el acero y el vidrio. Amén de estas advertencias, el experto no considera que haya razones para preocuparse. Al respecto, la NASA indicó que es poco probable que alguien en la Tierra sufra daños, porque la mayor parte de la nave espacial se desintegrará y es muy probable que cualquier fragmento que sobreviva caiga al mar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario