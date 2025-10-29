Vacaciones en Chile: el destino lleno de cultura y naturaleza

Cómo llegar a Malalcahuello

La manera más sencilla de acceder a Malalcahuello es llegar a Curacautín y desde allí tomar la ruta que lleva al pueblo. Para quienes viajan desde Santiago, lo ideal es volar hasta Temuco y luego continuar por vía terrestre. Uno de los aspectos más valorados es el recorrido, ya que cuenta con vistas atrapantes de la precordillera andina.