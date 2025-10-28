Lilia Lemoine chicaneó a Victoria Villarruel por el triunfo en las elecciones: "Fue al búnker con..."

Por último, Lemoine apuntó contra el youtuber El Presto, por un supuesto pronóstico fallido de las elecciones. "Si dice que vas a sacar muchos puntos, vas a perder. Si El Presto dice que te va a ir bien, te va a ir para el culo. Es lo más mufa del planeta", sostuvo.

lilia lemoine villarruel

Repudiable posteo de Lilia Lemoine contra Lali Espósito por un viejo show en Israel: "Por plata"

La diputada nacional oficialista Lilia Lemoine criticó a Lali Espósito por un viejo video de un concierto en Israel. La legisladora publicó un mensaje en la red social X y un video de la cantante con la bandera de ese país.

"Para la izquierda está bien llevar la bandera de Israel si te pagan no por creer que es un país amigo con fuertes lazos con Argentina luchando por su supervivencia y la de todo Occidente...sino por plata", escribió Lemoine, y agregó: "Salvo que empezara a molestarles Israel después que Javier Milei fuera Diputado y luego Presidente".