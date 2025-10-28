Lilia Lemoine chicaneó a Victoria Villarruel por el triunfo en las elecciones: "Fue al búnker con..."
La diputada libertaria arremetió contra la vicepresidenta, y también apuntó contra el influencer El Presto, al que acusó de "mufa".
Ni el ganar las elecciones le dio algo de tranquilidad a la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quien envalentonada por los resultados de las legislativas, aprovechó para reavivar la interna que rige en el Gobierno con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la que chicaneó.
Durante un programa de stream abiertamente oficialista, Lemoine dio a entender que Villarruel estaba desaparecida y que no pudo festejar una posible derrota de LLA.
"No vino al búnker ¿A qué búnker habrá ido? Se habrá ido a algún otro búnker con Pagano", ironizó la diputada al ser consultada por al vicepresidenta.
Aseguró la legisladora que no hubo felicitación por parte de la titular del Senado. "Desaparecidísima. Pasa que ella labura para María Eugenia Talerico", sostuvo.
De esta manera, Talerico fue la segunda víctima de Lilia, que así se burló de la excandidata porque "no la votó nadie".
Por último, Lemoine apuntó contra el youtuber El Presto, por un supuesto pronóstico fallido de las elecciones. "Si dice que vas a sacar muchos puntos, vas a perder. Si El Presto dice que te va a ir bien, te va a ir para el culo. Es lo más mufa del planeta", sostuvo.
Repudiable posteo de Lilia Lemoine contra Lali Espósito por un viejo show en Israel: "Por plata"
La diputada nacional oficialista Lilia Lemoine criticó a Lali Espósito por un viejo video de un concierto en Israel. La legisladora publicó un mensaje en la red social X y un video de la cantante con la bandera de ese país.
"Para la izquierda está bien llevar la bandera de Israel si te pagan no por creer que es un país amigo con fuertes lazos con Argentina luchando por su supervivencia y la de todo Occidente...sino por plata", escribió Lemoine, y agregó: "Salvo que empezara a molestarles Israel después que Javier Milei fuera Diputado y luego Presidente".
