Hermann Hesse y las claves de la psicología para alcanzar la felicidad en el amor y los vínculos sanos

El amor que nos hace felices

La felicidad en el amor no viene de historias perfectas ni de romances de película. Un vínculo saludable no limita, sino que brinda seguridad para ser uno mismo, explica la psicóloga Elena Daprá.

Para que una relación funcione, existen tres pilares esenciales desde la psicología: elementos que sostienen el vínculo y permiten que ambas personas crezcan juntas, se comprendan y se sientan acompañadas en la vida cotidiana.

Seguridad emocional: sentirse libre para ser uno mismo, con confianza y apoyo mutuo.

sentirse libre para ser uno mismo, con confianza y apoyo mutuo. Respeto a la individualidad: mantener intereses, espacios y desarrollo personal dentro de la pareja.

mantener intereses, espacios y desarrollo personal dentro de la pareja. Manejo de conflictos: resolver discusiones con diálogo, reparación y búsqueda de soluciones conjuntas.

Los estilos de apego que explican muchas relaciones

El dolor en las relaciones no siempre tiene la misma causa. Puede surgir por dependencia emocional, miedo a la cercanía o patrones de apego aprendidos en la infancia, que influyen en cómo nos vinculamos afectivamente.