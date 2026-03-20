Hermann Hesse y las claves de la psicología para alcanzar la felicidad en el amor y los vínculos sanos
De los pilares de una relación a los estilos de apego: descubrí por qué el amor es la base del bienestar y cómo identificar los vínculos que realmente funcionan.
"La felicidad es amor, no otra cosa", reflexionó el poeta alemán-suizo Hermann Hesse. Más allá de los logros, el dinero o el éxito, lo que realmente da sentido a la vida son las relaciones que construimos: con la pareja, la familia, los amigos o incluso con nosotros mismos.
La psicología lo confirma: cuando sentimos amor, nuestro cerebro activa sustancias como oxitocina, dopamina y serotonina, que nos generan calma, seguridad y satisfacción. Por eso, las relaciones auténticas y sanas no solo acompañan nuestra existencia, sino que la enriquecen, haciéndonos sentir comprendidos y acompañados en el día a día.
Los tres tipos de relaciones de pareja
Una relación saludable no se sostiene solo en el amor, también necesita valores compartidos y un proyecto de vida en común. En estos vínculos, las personas sienten que avanzan juntas, hay comunicación, empatía y disposición para escucharse mutuamente. Los conflictos aparecen, como en cualquier relación, pero se resuelven con respeto y comprensión.
Existen relaciones que aún no son completamente sanas, pero podrían llegar a serlo. En estos casos hay afecto y algunos valores compartidos, pero la pareja no aprendió a manejar bien los desacuerdos o a comunicarse emocionalmente. Con voluntad de ambos, diálogo y cambios en la dinámica, estas relaciones tienen la posibilidad de fortalecerse con el paso del tiempo.
Por último, están las relaciones que no funcionan y difícilmente lo harán. No hay compatibilidad profunda ni metas compartidas, pero a veces se confunden con vínculos que sí podrían mejorar. El esfuerzo por mantenerlas genera frustración y dependencia emocional, porque se intenta sostener algo que no tiene una base sólida.
El amor que nos hace felices
La felicidad en el amor no viene de historias perfectas ni de romances de película. Un vínculo saludable no limita, sino que brinda seguridad para ser uno mismo, explica la psicóloga Elena Daprá.
Para que una relación funcione, existen tres pilares esenciales desde la psicología: elementos que sostienen el vínculo y permiten que ambas personas crezcan juntas, se comprendan y se sientan acompañadas en la vida cotidiana.
- Seguridad emocional: sentirse libre para ser uno mismo, con confianza y apoyo mutuo.
- Respeto a la individualidad: mantener intereses, espacios y desarrollo personal dentro de la pareja.
- Manejo de conflictos: resolver discusiones con diálogo, reparación y búsqueda de soluciones conjuntas.
Los estilos de apego que explican muchas relaciones
El dolor en las relaciones no siempre tiene la misma causa. Puede surgir por dependencia emocional, miedo a la cercanía o patrones de apego aprendidos en la infancia, que influyen en cómo nos vinculamos afectivamente.
- Apego seguro. Personas que se sienten cómodas con la cercanía emocional y también con la autonomía. Confían en la relación sin miedo constante al abandono.
- Apego ansioso. Necesitan confirmación continua del amor del otro. Temen ser abandonadas y pueden vivir la relación con mucha intensidad emocional.
- Apego evitativo. Les cuesta abrirse emocionalmente. Cuando la relación se vuelve demasiado íntima, tienden a distanciarse o a proteger su independencia de forma excesiva.
- Apego desorganizado. Combina el deseo de cercanía con el miedo al vínculo. La persona puede alternar momentos de gran conexión con otros de rechazo o distancia.
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