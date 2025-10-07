Horóscopo chino: los tres signos que recibirán riqueza y prosperidad en octubre

El Conejo, dentro del horóscopo chino, es considerado un signo del zodiaco afortunado y con gran capacidad de adaptación. La astrología oriental señala que Mercurio en Libra favorece su comunicación y su habilidad para tejer redes de apoyo. Este signo encuentra nuevas puertas abiertas en lo laboral y personal, potenciando la abundancia a través de relaciones sólidas y de acuerdos basados en la confianza mutua.

Serpiente:

En el marco de la astrología oriental, la Serpiente es un signo del zodiaco asociado a la sabiduría y la introspección. Según el horóscopo chino, este ciclo marcado por Mercurio en Libra le brinda claridad para tomar decisiones estratégicas y evitar conflictos innecesarios. La abundancia llega a la Serpiente cuando aprende a equilibrar su mente analítica con la empatía, logrando aprovechar este tránsito para avanzar con seguridad hacia sus metas.