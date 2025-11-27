Horóscopo: cuál es el signo del zodíaco más orgulloso y que le cuesta pedir perdón

Los Leo son personas que buscan ser admiradas, y en esa búsqueda priorizan su imagen por encima de la humildad. En el universo de los signos del zodíaco, se ubican entre los más dominantes y carismáticos, pero también entre los menos dispuestos a reconocer fallos. La astrología explica que este comportamiento está ligado a su regente, el Sol, que representa brillo, poder y orgullo. El horóscopo recalca que pedir perdón para Leo equivale a perder autoridad, algo que no está dispuesto a tolerar.