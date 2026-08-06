Alfajores gratis en Buenos Aires: dónde y cuándo se juega el Campeonato Mundial 2026

En esta espectacular plataforma de crecimiento y desarrollo, el certamen contará con la participación de más de 120 marcas que presentarán sus creaciones comerciales. Mientras tanto, un estricto jurado de especialistas evaluará a ciegas a más de 500 alfajores en competencia que fueron distribuidos en 19 categorías oficiales. Este valioso escenario no solo impulsa la diferenciación de calidad y la innovación, sino que reconoce el arduo trabajo de productores de diferentes geografías.