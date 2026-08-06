Alfajores gratis en Buenos Aires: dónde y cuándo se juega el Campeonato Mundial 2026
Llega la quinta edición del gran Mundial del Alfajor con degustaciones totalmente gratuitas en Buenos Aires. Todo sobre sus fechas, las sedes y nuevas entradas.
Desde el año 2022, este evento revolucionó por completo la industria gastronómica. Llega una nueva edición del esperado Mundial del Alfajor, el fenomenal encuentro que conecta la cadena productiva, premia la calidad y ofrece degustaciones únicas. Del 15 al 17 de agosto, competirán cientos de productos de todo el planeta.
El Mundial del Alfajor: una industria en transformación y los campeones
La esperada 5ª edición internacional se llevará a cabo en el predio BA Ferial, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado y J. Salguero 1221, en el barrio porteño de Palermo. Las puertas abrirán sus instalaciones a partir de las 12:00 horas, reuniendo a emprendimientos, pymes, grandes empresas, proveedores y consumidores ávidos de novedades.
En esta espectacular plataforma de crecimiento y desarrollo, el certamen contará con la participación de más de 120 marcas que presentarán sus creaciones comerciales. Mientras tanto, un estricto jurado de especialistas evaluará a ciegas a más de 500 alfajores en competencia que fueron distribuidos en 19 categorías oficiales. Este valioso escenario no solo impulsa la diferenciación de calidad y la innovación, sino que reconoce el arduo trabajo de productores de diferentes geografías.
Durante las jornadas, el público presente podrá disfrutar de masterclasses exclusivas, charlas sobre métodos de producción y grandes demostraciones en vivo. El acceso general será totalmente gratuito para jubilados y niños menores de 12 años.
IMPORTANTE: Decreto 1314/21 del Gobierno: 12 de octubre de 9 de julio tendrá feriado el 10 de agosto
A lo largo de su rica historia, diferentes emprendimientos lograron posicionar sus dulces en un lugar premium y coronarse con el título al Mejor Alfajor del Mundo. El selecto listado de ganadores incluye a:
- 2022: Milagros Del Cielo (mousse de chocolate al licor).
- 2023: Alfajores Quiero (triple de dulce de leche y ganache de maní).
- 2024: Señor Alfajor (cobertura 70% cacao con frambuesas).
- 2025: Chacra Los Retamos (simple de dulce de leche y nuez).
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