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Media sanción en el Senado a la Ley de Propiedad Privada, pero sin Tierras ni Manejo del Fuego

Debate de la Ley de Propiedad Privada en el Senado. 

Debate de la Ley de Propiedad Privada en el Senado. 
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El oficialismo logró aprobar la nueva normativa en el Senado, luego de varias derrotas legislativas y de una jornada de tensión en las inmediaciones del Congreso.

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La Cámara de Senadores tuvo este jueves una maratónica sesión, de alto voltaje político, en el que se aprobó con media sanción el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero con derrotas para el oficialismo; mientras que se llevaron a cabo protestas pese al revés que recibió el Gobierno al retirar el artículo de tierras.

La Libertad Avanza (LLA) llegaba al recinto con un escenario condicionado tras haber tenido que ceder y eliminar el capítulo clave que habilitaba la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, una decisión forzada por el rechazo unánime de los gobernadores y la escasez de votos propios.

Y para sumar una nueva derrota, el oficialismo también quitó el artículo 3, sobre la polémica Ley de Manejo de Fuego, por lo que el que se aprobó fue un dictamen sin dos de los artículos más controvertidos que promovía el oficialismo.

Minuto a minuto de la sesión en el Senado y la marcha en el Congreso

Sin Tierras y Manejo del Fuego, se aprobó la Ley de Propiedad Privada en el Senado

El proyecto del Gobierno fue aprobado en general con 37 afirmativos y 33 negativos. El oficialismo tuvo que retirar dos artículos claves: el de Tierras, ya desde la previa de la sesión; y el del Manejo del Fuego.

Confirman el retiro del artículo 3 sobre el manejo del fuego

En otra derrota para el Gobierno, fue retirado el capítulo sobre la reforma en el manejo del fuego.

Gerardo Zamora destapó un insólito error de redacción en la Ley de Propiedad Privada

El encargado de exponer las fallas del proyecto fue el senador por Santiago del Estero y jefe del bloque del Frente Cívico por Santiago quien desnudó la improvisación del oficialismo con una lectura insólita del dictamen.

Desde su banca, el legislador santiagueño tomó la palabra para cuestionar el armado exprés de la iniciativa y puso el foco en un grosero error de técnica legislativa acumulado en el último borrador del texto.

"Miren, una nomás: artículo 38, 'sustituyase el artículo 42 de la ley 17801 que quedará redactado de la siguiente manera, la presente ley es complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación y comenzará a regir el primero de julio de 1968'. Lo felicito al que hizo esto, el corte y pegue, al que le hubieran borrado... ¡primero de julio de 1968 va a comenzar a regir esta ley!", lanzó con dureza el senador desde su escaño.

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Avanza en el Senado el extenso debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La Cámara alta retomó la esperada sesión para tratar el paquete impulsado por el Gobierno Nacional. Con una extensa lista de oradores anotados, el debate en el Senado avanza en el recinto legislativo luego de que el oficialismo decidiera retirar por completo las modificaciones referidas a la controvertida Ley de Tierras.

Los cambios clave de la Ley y la fuerte postura opositora

La jornada legislativa comenzó presidida por Bartolomé Abdala, ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Durante la extensa discusión, que contó con casi cuarenta legisladores anotados para exponer, el oficialismo defendió firmemente la propuesta y remarcó que el borrador sufrió múltiples modificaciones para poder alcanzar el consenso necesario, perdiendo así buena parte del suspenso original.

Desde la vereda opuesta, los bloques opositores lanzaron severas críticas y rechazos. Diferentes representantes cuestionaron duramente la derogación de importantes restricciones dentro de la Ley de Manejo del Fuego, acusando al Gobierno de incentivar la especulación inmobiliaria. En paralelo, advirtieron sobre el impacto social sumamente negativo que traerán los mecanismos exprés de desalojo judicial para las comunidades y sectores vulnerables.

Más allá de las tensiones, la ambiciosa iniciativa persigue una profunda y veloz reforma en materia de expropiaciones, regularización dominial y registros inmobiliarios. En sus puntos técnicos más destacados, el proyecto obliga directamente al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones valuadas a precio de mercado y busca modernizar todo el sistema de la propiedad mediante la implementación de una ventanilla única federal con firma digital.

Se votó: resultó negativo el pedido de Mayans, con 31 votos afirmativos y 38 negativos

El senador Mayans pidió que el proyecto vuelva a comisión

El oficialismo logró el quorum y Fernández Sagasti no podrá votar de forma remota

Tras una moción pedida por la senadora Patricia Bullrich y aprobada a mano alzada, sin debate, Fernández Sagasti y Flavio Fama finalmente no podrán votarán de manera virtual.

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Fuerte operativo en el Congreso

La movilización en rechazo a la Ley de Propiedad Privada que se debatirá este jueves en el Senado, aunque ya se eliminó su capítulo más controvertido, se concentrará frente al Congreso y contará con un fuerte operativo de seguridad, en una coordinación conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración comenzará desde el mediodía y tendrá su momento de mayor convocatoria alrededor de las 17, cuando está previsto el acto central frente al Palacio Legislativo. Participarán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, gremios de la CGT, organizaciones piqueteras, sectores del peronismo y agrupaciones de izquierda.

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Qué se debate este jueves en el Senado

Desalojos

El proyecto impulsado por el gobierno de Milei plantea que ante una mora en el aqluiler "si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago". En caso de haber menores o alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD) habitando esa vivienda se les otorgará apenas 10 días más para regularizar su deuda, tras lo cual serán desalojados por la fuerza pública.

Y advierte que "cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario".

Expropiaciones

La iniciativa libertaria plantea que solo puede ser sujeto de expropiación “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Pero advierte que "la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Manejo del Fuego

El proyecto de ley estipula que "en caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio” y elimina de esta manera las prohibiciones de vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años tal como estipula la ley actualmente vigente de Manejo del Fuego.

Además, la iniciativa busca eliminar el artículo 22 de la norma actual que advierte que en caso de incendios en "zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales" se "prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento". De modo de habilitar proyectos inmobiliarios apenas exntinguido el fuego que bien podría haberse iniciado de manera intencional.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan al Congreso

En paralelo a la tensión parlamentaria, las inmediaciones del palacio legislativo se convertirán en el epicentro de una masiva protesta sindical y social. La CGT, las dos CTA y la UTEP ratificaron una movilización desde el mediodía, acompañadas por ATE, trabajadores de Parques Nacionales y colectivos ambientales.

Pese a la retirada del oficialismo en el punto de tierras extranjeras, las cúpulas gremiales decidieron mantener la medida de fuerza al considerar que el articulado remanente mantiene puntos críticos.

Durante una conferencia de prensa conjunta realizada este miércoles, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió sobre el trasfondo de la iniciativa: "La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país".

En sintonía, el referente de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, catalogó el proyecto como un plan de "extranjerización, coloniaje y fragmentación" que erosiona las herramientas de control del Estado, anticipando jornadas de protesta coordinadas con réplicas y concentraciones en distintos puntos del interior del país.

Disputa reglamentaria y el debate por la presencialidad en el Senado

Antes de ingresar de lleno en la discusión del texto central, el cuerpo legislativo protagonizará un primer round reglamentario para resolver dos solicitudes de participación a distancia.

Por un lado, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti requirió conectarse de forma virtual debido a que transita la semana 32 de su embarazo; por el otro, el senador catamarqueño Flavio Fama solicitó la misma modalidad por motivos de salud tras someterse a una cirugía de rodilla.

Aunque ambos pedidos recibieron el visto bueno inicial de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la habilitación definitiva deberá ser convalidada por el pleno del recinto. Esta votación encenderá un debate de interpretación reglamentaria entre los bloques para definir si la aprobación requiere una mayoría simple o el aval calificado de los dos tercios de los senadores presentes.

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