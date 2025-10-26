Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco más resentidos

Por último, Tauro se destaca por su terquedad y su dificultad para cerrar ciclos. Cuando algo lo lastima, se aferra al recuerdo y evita reconciliaciones rápidas. Su naturaleza fija hace que le cueste perdonar, y muchas veces prefiere cortar vínculos antes que volver a confiar. Según la astrología, Tauro acumula resentimiento como una forma de no volver a sufrir, aunque en el fondo le pese cargar con ese pasado.

Los astrólogos coinciden en que estos tres signos —Escorpio, Capricornio y Tauro— tienen en común la intensidad emocional y la necesidad de controlar lo que sienten. Trabajar el perdón y la empatía puede ser clave para que logren liberarse de ese peso y avanzar hacia relaciones más sanas.