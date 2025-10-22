Horóscopo: los signos que tendrán un camino complicado con su pareja
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas que afrontarán rispideces amorosas de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos que tendrán un camino complicado con su pareja en el corto lapso.
La entrada de Venus en Escorpio y los aspectos tensos con Urano y Saturno marcarán el ritmo de las relaciones amorosas. Lo que parecía seguro podría ponerse a prueba y la estabilidad dependerá de cómo cada signo gestione su mundo emocional. Tres de ellos, en particular, deberán estar atentos para no dejar que el impulso o la duda dominen el vínculo.
Los signos del zodíaco con inestabilidad en la pareja
El signo Tauro es quien debe cambiar viejas costumbres
Para Tauro, octubre puede resultar un mes de incomodidad emocional. Este signo, regido por Venus, suele necesitar rutinas estables y relaciones predecibles, pero los movimientos planetarios podrían alterar su sensación de seguridad.
- La cuadratura de Urano sobre su signo puede generar impulsos repentinos de cambio o discusiones sin sentido aparente.
- Por eso, durante este mes, la rutina puede volverse un arma de doble filo. Tauro podría sentirse atrapado entre el deseo de mantener lo conocido y la necesidad de dejar espacio a nuevas formas de conexión.
- Algunos detalles y pequeñas diferencias en la pareja podrían amplificarse, especialmente si no se habla con claridad.
- De continuar con los mismos aspectos podrían enfrentar momentos de tensión si intentan controlar demasiado las emociones o las situaciones románticas.
El consejo es simple y solo deben apostar al diálogo y evitar reacciones impulsivas.
Libra y Virgo podrían presentar altibajos en la pareja durante el mes de octubre
Libra
- Para este signo, octubre trae un clima algo bipolar. Por un lado, Venus impulsa el deseo de equilibrio y armonía, pero los tránsitos de Marte y Plutón pueden generar choques entre lo que se quiere y lo que se dice.
- De hecho, las decisiones amorosas podrían volverse confusas, y las dudas sobre el rumbo de la relación podrían aparecer con fuerza a mediados del mes.
- La recomendación para Libra es tomarse un tiempo antes de responder o reaccionar. Evitar los impulsos es clave para no agrandar los desacuerdos.
Virgo
En el caso de Virgo, la tendencia será distinta. Su necesidad de perfección puede llevarlo a exigir demasiado, tanto a sí mismo como a su pareja.
- Mercurio, su planeta regente, favorecerá los análisis y las conversaciones profundas, pero si no se equilibra con empatía, las palabras podrían volverse críticas.
- Por eso, deberán recordar que no todo puede controlarse y que las relaciones también requieren tolerancia ante los errores ajenos.
