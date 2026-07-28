Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco que son los más leales

Tauro

Este signo se caracteriza por valorar la confianza y la estabilidad dentro de sus relaciones. Aunque puede tomarse su tiempo para abrirse y mostrar su lado más emocional, una vez que construye un vínculo, lo cuida con mucha dedicación. Es una persona en la que sus amigos suelen encontrar seguridad, compromiso y una presencia constante cuando más la necesitan.

Piscis

Su gran sensibilidad lo convierte en alguien muy atento a las emociones de quienes lo rodean. Tiene facilidad para escuchar, comprender lo que le pasa al otro y ofrecer apoyo cuando alguien atraviesa un momento difícil. Su empatía y su forma de involucrarse hacen que muchas personas lo consideren un amigo cercano y de gran confianza.