Horóscopo: cuáles son los signos que son difíciles de olvidar

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, signo de agua, es sinónimo de sensibilidad, empatía y profundidad emocional. Quienes nacen bajo este signo crean lazos afectivos intensos y duraderos, basados en el cuidado y la contención.

Su manera de amar es incondicional, y su presencia genera una sensación de hogar difícil de reemplazar. Por eso, los cancerianos suelen dejar una memoria emocional muy fuerte, que permanece incluso cuando ya no están cerca.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Regido por el Sol, Leo se destaca por su carisma magnético y su confianza natural. Los leoninos iluminan cualquier espacio con su presencia y no pasan desapercibidos, ya sea por su simpatía, su seguridad o su capacidad para inspirar a otros.

Su energía cálida y su deseo de dejar huella hacen que se conviertan en figuras memorables. Leo sabe cómo brillar, y ese brillo suele quedar grabado en la memoria de quienes lo conocen.