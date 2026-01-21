Horóscopo: el signo del zodíaco que se considera como el más celoso e inseguro de todos

Según la astrología, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, son los más propensos a sentir celos, aunque con diferentes grados de intensidad. Sin embargo, uno de ellos se lleva el primer puesto cuando se trata de posesividad y desconfianza emocional. En el horóscopo, este signo destaca por su pasión, su intuición y su necesidad de sentir que la conexión con su pareja es única.