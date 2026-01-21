Horóscopo: el signo del zodíaco que se considera como el más celoso e inseguro de todos
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas con más aspectos de desconfianza o planteos en pareja de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos más celosos de todo el zodíaco.
Algunos confían ciegamente y prefieren la libertad en pareja, mientras que otros necesitan atención constante y pueden perder el control con una simple mirada o mensaje fuera de lugar.
Según la astrología, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, son los más propensos a sentir celos, aunque con diferentes grados de intensidad. Sin embargo, uno de ellos se lleva el primer puesto cuando se trata de posesividad y desconfianza emocional. En el horóscopo, este signo destaca por su pasión, su intuición y su necesidad de sentir que la conexión con su pareja es única.
El signo que no soporta ver a su pareja hablar con otro
Dentro de la astrología, Escorpio es el signo más celoso y pasional de todos. Se lo asocia con la profundidad emocional, la intensidad y la entrega total. Los signos del zodíaco de agua, como Escorpio, viven el amor de forma absoluta: cuando se entregan, lo hacen por completo, pero esperan lo mismo del otro.
Escorpio no soporta sentirse desplazado ni ver a su pareja compartiendo atención con alguien más. Es un signo que ama con el alma, pero que puede volverse posesivo si percibe una amenaza. En el horóscopo, su lema podría ser “todo o nada”. Para los signos del zodíaco, esa pasión lo vuelve inolvidable, aunque a veces demasiado demandante emocionalmente.
