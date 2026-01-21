Horóscopo: los signos del zodíaco que tienen mucho por delante

Convertí esa autoindagación en decisiones prácticas: revisá acuerdos, mirá propuestas sin prejuicio y negociá desde una nueva postura. Cambiar el chip no es debilidad sino estrategia. Al soltar supuestos negativos, Escorpio puede empezar a tejer alianzas y propuestas que antes le parecían fuera de alcance.

Piscis: Se activa tu brújula interna y la intuición se afina; notás con rapidez qué oportunidades resuenan con tu propósito. Esa sensibilidad te ayuda a distinguir lo auténtico de lo accesorio y, cuando actuás desde ese lugar, las chances de éxito aumentan porque movés fichas con coherencia. Mantener la puerta abierta te favorece.