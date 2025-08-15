Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones de los signos de la semana del lunes 18 al domingo 24 de agosto

El Cuentero del Sol te dice que esta semana el hogar reclama tu atención. Conversaciones esclarecedoras y reencuentros con los tuyos te conectarán con tu origen e identidad. Organiza tu espacio y permite que la calidez y el ritmo del tambor llenen tu casa de vida y sentido.

Géminis

Esta semana, el Cuentero del Sol te guía en movimiento constante. Tu mente curiosa danza con ritmo calypso, abriendo puertas a nuevos saberes y cultura. Aprovecha para descubrir el juego y la palabra que iluminarán tu camino y tus encuentros.

Cáncer

El Cuentero del Sol te canta prosperidad con un ritmo que te hace vibrar y sentirte rico. Ideas brillantes revelan cómo multiplicar tus recursos. Negocios florecen con ritmo espectacular, y tu sabiduría económica será la luz que enciende tu camino esta semana.

Leo

Esta semana, el Cuentero del Sol te regala ingenio y fuerza. Tu mente es aliada, y tu voz, la llave para expresar plenitud. Conversa con la vida, avanza con destreza y brilla siendo fiel a tu verdad, protagonista de tu historia solar.

Virgo

El Cuentero del Sol te invita a usar tu mente para iluminar el camino espiritual. Visualiza a quienes amas rodeados de luz, salud y alegría. Envía esa energía con el corazón abierto. Esta semana, tu poder para ayudar con intención será fuerte y claro.

Libra

Esta semana, el Cuentero del Sol te lleva a nuevos círculos y proyectos con gente diversa. La amistad será ritmo y alegría que aviva tu espíritu. Abre los ojos al futuro con frescura y disfruta el pulso de nuevas conexiones y aventuras.

Escorpio

El Cuentero del Sol canta que avanzarás con inteligencia y recibirás el reconocimiento merecido. En el trabajo, los cambios serán favorables. Hablarás con conciencia, eligiendo palabras que brillan y dejan huella. Tu voz será un fuego que enciende lo esencial.

Sagitario

El Cuentero del Sol te invita a mantener la mirada clara y el corazón abierto. Visualiza tus metas con fuerza, porque lo que imaginas puede nacer realidad. Pide guía a los espíritus optimistas y recibe el impulso que tu ser busca para crecer.

Capricornio

Esta semana, el Cuentero del Sol canta liberación: es tiempo de soltar relaciones tóxicas y fortalecer mente y corazón. Pronto llegarán señales que guían decisiones financieras sabias. El dinero o ayuda que esperas se acerca con ritmo estratégico y misterioso.

Acuario

El Cuentero del Sol trae encuentros que iluminan tu camino. En el amor, ábrete a la voz y al corazón del otro. Si estás solo, presta atención a las propuestas que llegan; escucha buscando claridad y elige lo que resuene con tu verdad.

Piscis

Esta semana, el Cuentero del Sol te recuerda que mente y cuerpo bailan juntos. Los pensamientos positivos mandan señales que cuidan tu bienestar. Mantén la charla diaria como llave para vivir pleno, sintiendo el pulso de la vida en cada respiro.