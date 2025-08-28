Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este jueves 28 de agosto
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este jueves 28 de agosto, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del jueves 28 de agosto
Aries
Viejas tensiones con un ser amado podrían volver a aparecer, especialmente en el vínculo con hijos o amores pasados. No es retroceso: esta vez podrás ir más allá de las apariencias y abrir la puerta a una conexión emocional más honesta, profunda y reparadora.
Tauro
Si estás en pareja, buscarás el equilibrio tras algunas tormentas emocionales. Enfócate en lo que los une y dale al tiempo su rol sanador. Si estás soltero, un encuentro inesperado con alguien del pasado podría reavivar sentimientos que creías superados.
Géminis
Es tiempo de encarar ciertos asuntos laborales que vienen tensionando tu rutina. Evita ceder por demás para no desdibujarte. El cielo hoy te empuja a mejorar tu día a día con estrategias más eficaces, aunque eso implique revisar dinámicas que resultan inútiles
Cáncer
La Luna potencia tu necesidad de expresarte, pero cuidado con buscar validación desde el ego. No exageres tu protagonismo: el verdadero poder está en reconocer tu valor sin necesidad de probarlo. Cultiva tu autenticidad, porque ahí florece tu magnetismo más genuino.
Leo
Tu magnetismo es innegable, pero no todo se trata de vanidad. Si pones toda tu atención en destacar, podrías pasar por alto gestos importantes con tus familiares. Hoy es un buen momento para acercarte a los tuyos sin necesidad de brillar: basta con estar.
Virgo
Será importante que pongas en palabras lo que te pasa. El anhelo de lo que no fue podría teñir tus conversaciones si no te anclas en el presente. Practica una comunicación con inteligencia emocional, capaz de tender puentes sin perderte en lo que ya quedó atrás
Libra
Podrían surgir gastos imprevistos, sobre todo si intentas seguir el ritmo de personas con gustos más elevados que los tuyos. Evita comprometer tu estabilidad por aparentar. Es un día para observar con atención tus movimientos financieros y no ceder a presiones externas.
Escorpio
La intensidad de este día podría jugarte a favor o en contra. Sentirás con fuerza, pero no siempre sabrás cómo expresar eso que te pasa sin dejar marcas. Acepta lo que emerge de tus entrañas, aunque no encaje del todo con la imagen que quieres mostrar.
Sagitario
Estás cerrando un ciclo lunar y eso removerá emociones que permanecían en silencio. Al dejar que afloren, descubrirás el sentido oculto detrás de los desafíos vividos. Hay aprendizajes que solo emergen al animarte a explorar lo que sientes en lo más hondo.
Capricornio
Sin darte cuenta, podrías estar generando señales contradictorias en tus vínculos. Observa bien qué intención hay detrás de tus gestos o propuestas. Evita mezclar amistad con sexo o dinero: hacerlo en este momento podría enredarte en conflictos innecesarios que luego cueste resolver.
Acuario
Tu deseo de agradar puede haberte alejado de tus verdaderas prioridades. Redefine tus objetivos y enfócate en alcanzarlos. Las responsabilidades se harán sentir con intensidad: si respondes, no solo te fortalecerás, sino que dejarás una huella transformadora en tu entorno profesional.
Piscis
El crecimiento exige coraje para salir de la comodidad. Tal vez necesites renegociar acuerdos laborales o reordenar tus hábitos. Lo importante es no dejar pasar aquello que podría cambiarte la vida. Hazte espacio para lo que te transforma y enriquece de verdad
