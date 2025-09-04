MinutoUno

Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este jueves 4 de septiembre

Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.

El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este jueves 4 de septiembre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.

Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.

Horóscopo del Niño Prodigio del 4 de septiembre

Aries

Tu iniciativa estará a pleno y sentirás la necesidad de actuar rápido. No te precipites: un paso firme vale más que diez apresurados.

Tauro

Los temas económicos te ocuparán gran parte del día. Es buen momento para organizar cuentas y hacer planes a futuro con calma.

Géminis

La comunicación será tu aliada. Una charla importante puede abrirte puertas en el ámbito laboral o sentimental.

Cáncer

Tu intuición se intensifica. Escucha a tu voz interna y evita presionarte: lo que esperas se dará en el momento justo.

Leo

Los vínculos sociales cobran protagonismo. Una reunión inesperada te acercará a personas clave para tus próximos proyectos.

Virgo

El día exige concentración. Avanzarás en tareas pendientes si evitas distracciones y pones orden en tu entorno.

Libra

La energía astral te invita a planear un viaje o abrirte a nuevas experiencias. Romper rutinas será liberador.

Escorpio

Las emociones estarán a flor de piel. Un vínculo cercano requiere tu atención y honestidad absoluta.

Sagitario

El amor y las relaciones ocupan tu mente. Es un buen día para dialogar con tu pareja o acercarte a alguien que te atrae.

Capricornio

El trabajo demandará más de lo habitual. Organiza tu tiempo y no descuides tu bienestar físico.

Acuario

La creatividad será tu mejor carta. No temas mostrar tus ideas, porque serán bien recibidas por tu entorno.

Piscis

El hogar y la familia estarán en el centro de tu atención. Un gesto de cariño te permitirá resolver tensiones pasadas.

