Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este martes 2 de septiembre

Hoy la calma será tu mejor aliada. No todo se puede resolver de un día para otro, así que con paciencia todo se acomoda. Si tenías problemas económicos, la energía del día te ayudará a resolverlos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu esfuerzo y dedicación serán reconocidos por tus compañeros y superiores. La comunicación será tu mejor herramienta para resolver asuntos laborales. Tus palabras tendrán un gran poder para convencer a los demás.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La energía del día te invita a sanar. Si hay una herida emocional del pasado, es momento de dejarla ir. El universo te da la oportunidad de limpiar tu corazón y abrirte a nuevas oportunidades amorosas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo personal será innegable. Es un momento ideal para apostar por un nuevo look y mostrar tus atributos. En el amor, tu encanto cautivará a todos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con el Sol en tu signo, tu energía está en su punto más alto. Es un día para limpiar lo que no sirve y organizar tu vida. Aprovecha la oportunidad para poner en orden tus finanzas y tus proyectos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy es para conectar con lo que más te gratifica. Tendrás la oportunidad de arreglar una relación personal rota. El universo te invita a proteger tu energía y a no tomarte todo tan a pecho.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Mucha atención, porque hoy te van a llegar verdades y revelaciones únicas. Tal vez una sospecha se confirme, pero la verdad no destruye, al contrario, te libera. Es momento de dejar ir lo que no es para ti.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu hambre de más te llevará a querer avanzar, crecer y viajar. El universo te dice que pongas orden dentro de ti y definas bien tus prioridades. No te desvíes de tu foco, y verás cómo el universo te guía hacia la felicidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus preocupaciones serán un peso menor si aprendes a soltarlas. Si tienes planes, la fe será tu mejor aliada. Vas a tener que entregarle tus preocupaciones a Dios y verás cómo todo se acomoda.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad va a estar encendida y tus ideas pueden inspirar a los demás. No subestimes tu voz, porque tus palabras tienen un gran poder. Es un buen momento para conectarte con tus amigos y disfrutar de actividades en grupo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición estará más activa que nunca. Vas a sentir cosas que no vas a saber cómo explicar, pero confía en ellas. En el trabajo, tu creatividad será tu mejor aliada para resolver problemas.