Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este sábado 16 de agosto
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este sábado 16 de agosto, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Hoy sentirás un impulso renovador que te invitará a actuar sin miedo. El universo te pide que inicies aquello que vienes postergando. La pasión será tu motor.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Las vibraciones cósmicas te invitan a cultivar la paciencia. El Niño Prodigio aconseja cuidar tus recursos y dedicar tiempo a lo que te da paz y seguridad emocional.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Tus palabras tendrán poder, por eso úsalas para abrir caminos y no para cerrarlos. Este es un día para expresar lo que sientes y llegar a acuerdos importantes.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
La intuición será tu brújula. Conéctate con tus emociones y escucha a tu corazón antes de tomar decisiones económicas o familiares.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La luz de tu signo brilla con fuerza. Un gesto de generosidad atraerá bendiciones inesperadas. El Niño Prodigio ve en ti un liderazgo que inspira.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
La organización y la disciplina serán tus mejores aliados. Hoy el universo te pide poner orden para que la prosperidad fluya con más facilidad.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Las estrellas favorecen los encuentros y reconciliaciones. Una conversación sincera podrá curar viejas heridas. Abre tu corazón.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Tu intensidad y poder de transformación estarán al máximo. Usa esa energía para avanzar hacia tus metas y dejar atrás lo que te limita.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
El día invita a la aventura, incluso si es interna. Aprende algo nuevo, explora una idea diferente y abre tu mente a lo desconocido.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
El universo reconoce tu esfuerzo y te recuerda que también mereces descanso. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y tu mente.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Tu creatividad será tu superpoder. El Niño Prodigio te anima a desarrollar proyectos originales y a compartir tus ideas con personas que las valoren.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Las emociones serán intensas y profundas. Rodéate de quienes te transmitan paz y evita absorber energías negativas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario