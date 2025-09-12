Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 12 de septiembre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 12 de septiembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
El 12 de septiembre, el universo trae una energía de transformación y suerte. Es un día clave para trazar planes, hacer movimientos significativos en el trabajo y abrirse a nuevas oportunidades.
El ambiente es propicio para el éxito profesional, las conexiones sociales y el crecimiento personal. Confía en tu intuición y atrévete a dar pasos firmes hacia tus metas.
Horóscopo del viernes 12 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Es un día para la expansión espiritual y los viajes. La energía de Mercurio te ayuda a cerrar contratos y a comunicarte de manera efectiva con personas del exterior. No temas decidir para crecer profesionalmente.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
La prosperidad llega a tu vida, pero recuerda ser agradecido con quienes te han apoyado. La seguridad viene de soltar la rigidez y aceptar los cambios. Es un buen día para negociaciones y compras.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Con la influencia de Júpiter, la abundancia está de tu lado. Oportunidades inesperadas llegan a tu vida profesional y personal. Es el momento de tomar decisiones importantes y de culminar proyectos pendientes. Tu palabra tiene poder, úsala para sanar y no solo para hablar.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Es momento de soltar lo que no te pertenece. Protégete de energías negativas y haz un balance entre lo que das y lo que recibes. Los cambios que se presenten son para bien, pues te impulsan a tomar decisiones que te llevarán a mayor paz.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
La carta de El Loco indica que es un tiempo de madurez y de dinero fácil y rápido. Aprende a administrar tu tiempo y a no revelar todos tus planes para que hablen por sí solos. Estás listo para buscar tu independencia y tomar las riendas de tu vida.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Lo sembrado en meses pasados comienza a dar frutos. Con el Sol en tu signo, tu carisma y disciplina serán muy valorados. Es un día de felicidad e ilusiones, ideal para negociar y cerrar acuerdos laborales. El universo te pide recibir con apertura los ajustes que llegan.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Es un día de cambios radicales. La carta de El Mundo te anima a viajar y a moverte para crecer. Dejar de estancarte y reinventarte será clave. No temas pedir aumentos o incentivos en el trabajo. Tu mejor refugio es tu propio centro y equilibrio interior.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
La carta de El Sol indica buena suerte en todo lo que hagas. Es un día de buena vibra y salud, ideal para invertir en ti mismo. La suerte se enlaza con las conexiones que te rodean. Confía en que lo que se cae de tu vida ya cumplió su función y abre la puerta a nuevas oportunidades.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
La luz te pide humildad. Aprende a escuchar sin intervenir, será tu mayor acto de sabiduría. Tu optimismo natural se verá reforzado y la energía expansiva de Júpiter favorece encuentros significativos y oportunidades de colaboración.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
El 12 de septiembre, Mercurio Cazimi en Virgo marcará un punto de inflexión. Es un momento ideal para aceptar nuevas ofertas profesionales y dar el primer paso hacia ese viaje soñado. Traza planes concretos sin obsesionarte con la perfección y abre el corazón sin miedo. La vulnerabilidad no te debilita, te fortalece.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Sentirás alivio, claridad y más confianza. No es una pérdida, es una invitación a reorganizar. Tu energía necesita arraigarse para expandirse. Reconéctate con tu cuerpo y trabaja en afirmaciones que refuercen tu autoestima.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
El universo te anima a desprenderte de la tristeza y la culpa. Sentirás una calma interna que te permitirá tomar decisiones sin miedo. Es un día para proyectos artísticos, ya que tu creatividad y empatía serán tus mayores activos en el trabajo. La voz de tu alma será más clara si te das espacio para el silencio.
