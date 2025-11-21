Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 21 de noviembre

Resumen General del Día

El viernes es el día ideal para celebrar el optimismo y establecer metas ambiciosas. La entrada del Sol en Sagitario nos impulsa a buscar nuevos horizontes y a decir "sí" a la aventura. Al mismo tiempo, la influencia de la Luna en Capricornio nos da la disciplina necesaria para planificar el fin de semana y convertir nuestros sueños más grandes en objetivos concretos. Cierre la semana con visión y estructura.