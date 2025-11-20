¿La Tierra está en peligro? El agujero negro descubierto por la NASA

Otro punto clave aportado por los investigadores es la posibilidad de que su crecimiento acelerado esté vinculado a un proceso de alimentación muy por encima del límite de Eddington, algo que contradice los modelos conocidos.

La astrofísica Julia Scharwächter, del Observatorio Internacional Gemini/NSF NOIRLab, señaló:

“Un mecanismo de alimentación rápida puede explicar por qué observamos agujeros negros tan pesados tan temprano en el Universo”.

El descubrimiento abre interrogantes decisivos:

¿Cómo pudo este agujero negro crecer tan rápido?

¿Qué condiciones extremas había en el Universo primitivo para permitir una evolución tan acelerada?

¿Existen más objetos similares aún no detectados?

La importancia del telescopio James Webb

El hallazgo fue posible gracias al espectrógrafo de campo integral NIRSpec del Telescopio Espacial James Webb, que permitió identificar flujos de gas extremadamente potentes alrededor del agujero negro central.

La investigadora Hyewon Suh, del NOIRLab de Estados Unidos, destacó la relevancia del instrumento:

“Este descubrimiento hubiera sido imposible sin el James Webb. Su tecnología abre nuevas vías de investigación que cambiarán nuestra comprensión de los agujeros negros”.

El telescopio permitió observar regiones del Universo que nunca antes habían sido accesibles con tal nivel de detalle. Para los científicos, este es apenas el primero de muchos hallazgos que podrían redefinir las teorías sobre los primeros miles de millones de años del cosmos.