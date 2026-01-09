Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 9 de enero
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 9 de enero de 2026 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
Hoy es un día de conexiones estratégicas. La euforia de la fiesta queda atrás y aparece una mentalidad más analítica. Es un viernes excelente para tener conversaciones importantes, ya sea con amigos, socios o pareja, sobre planes a largo plazo. La energía del cosmos favorece la comunicación clara y honesta.
Si tienes trámites pendientes o correos electrónicos que enviar para arrancar tus proyectos del año, hoy es el momento de hacerlo. El ambiente invita a ser sociables, pero con un ojo puesto en nuestras ambiciones.
Horóscopo del viernes 9 de enero de 2026
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu enfoque se desplaza hacia tus metas sociales. Es un día ideal para conectar con grupos o asociaciones que compartan tus intereses. Un amigo podría darte una idea clave para avanzar en tu carrera profesional.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Te sentirás más ambicioso que de costumbre. Es un jueves para destacar en tu entorno laboral a través de tu originalidad. No tengas miedo de proponer una forma distinta de hacer las cosas; hoy tu visión será valorada.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu curiosidad está por las nubes. Sentirás un fuerte deseo de aprender algo nuevo o de planear una escapada. Es un día excelente para temas legales o para expandir tus horizontes a través de la lectura o el estudio.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Día de transformaciones sutiles. Podrías sentir el impulso de investigar un tema a fondo o de resolver un asunto financiero complejo. En lo personal, te sentirás más cómodo compartiendo tus miedos con alguien de total confianza.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El foco está en el "otro". Es un día magnífico para las relaciones públicas, las ventas y para fortalecer el vínculo con tu pareja. La clave de hoy es la escucha activa; aprenderás mucho si prestas atención a lo que los demás necesitan.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Día de ajustes en el estilo de vida. Sentirás que necesitas modernizar tus herramientas de trabajo o tu rutina de ejercicios. La tecnología será tu gran aliada hoy para ahorrar tiempo y ser más eficiente.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
¡La chispa de la creatividad se enciende! Es un jueves ideal para el romance, el juego y la expresión personal. Si tienes hijos o proyectos creativos, hoy fluirás con una alegría que resultará contagiosa para los demás.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu atención se centra en la privacidad y la familia. Podrías sentir el deseo de hacer cambios en tu hogar o simplemente de pasar tiempo a solas para recargar pilas. Escuchar música o leer en casa será tu mejor terapia hoy.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Día de gran agilidad mental y muchas comunicaciones. Tu teléfono no dejará de sonar y tu agenda se llenará. Es un momento excelente para las ventas, la escritura y para estrechar lazos con hermanos o personas de tu entorno cercano.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy te enfocas en el valor de las cosas. No solo en el dinero, sino en qué es lo que realmente te importa. Podrías recibir una propuesta económica o decidir invertir en algo que te brinde comodidad a largo plazo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Con la Luna entrando en tu signo, te sientes revitalizado. Tu magnetismo personal es muy alto hoy y los demás se sentirán atraídos por tu autenticidad. Es un día para priorizar tus deseos y darte un capricho.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Sentirás la necesidad de bajar el volumen del mundo exterior. Es un día de introspección y de prestar atención a tus sueños. Tu intuición está muy fina; confía en esos pálpitos que sientes antes de tomar decisiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario