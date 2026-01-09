La inflación en la Ciudad subió por cuarto mes consecutivo: en diciembre llegó al 2,7%

infografía

La división que más avanzó fue la de Transporte (+5,5%), que tuvo incidencia de 0,59 puntos porcentuales en la variación de la inflación porteña, luego de lo que significó el impacto de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, al mismo tiempo que las de los valores del boleto de colectivo urbano. Además de estos factos, también destacaron los aumentos de los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.