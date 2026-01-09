La inflación en la Ciudad subió por cuarto mes consecutivo: en diciembre llegó al 2,7%
A lo largo de todo 2025 la inflación en la Ciudad de Buenos Aires llegó al 31,8% y cerró el año con una clara tendencia al alza.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) informó este viernes que en diciembre pasado la inflación en el distrito más rico del país llegó al 2,7%, lo que consolida la tendencia al alza registrada en los últimos cuatro meses.
De esta manera y, tras otro mes signado por la aceleración, la inflación en todo 2025 llegó al 31,8% en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta nueva aceleración en el nivel general de inflación se vio impulsada principalmente por las subas en las categorías de "Transporte", "Restaurantes y hoteles"; Alimentos y bebidas no alcohólicas" así como también "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", que en conjunto aportaron 1,91 puntos porcentuales (p.p.) en el alza medida por el IPCBA.
En el desglose, la variación en los precios de los bienes durante el mes de diciembre fue de 2,5%, mientras que entre los servicios llegó a 2,7%. Entre los regulados la suba fue del 3,2%, mientras que en para el resto del IPCBA llegó al 2,8%. En contraste, el nivel de precios de los estacionales se contrajo un 0,5%.
La división que más avanzó fue la de Transporte (+5,5%), que tuvo incidencia de 0,59 puntos porcentuales en la variación de la inflación porteña, luego de lo que significó el impacto de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, al mismo tiempo que las de los valores del boleto de colectivo urbano. Además de estos factos, también destacaron los aumentos de los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.
Asimismo, el apartado de Restaurantes y hoteles trepó 4,3%, un impacto de 0,48 puntos porcentuales sobre el nivel general, principalmente explicado por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y en las casas de comidas.
