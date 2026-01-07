Horóscopo: el signo del zodíaco que es el más intolerante de todos

La astrología explica que Escorpio percibe amenazas donde otros no ven nada. En el mapa de los signos del zodíaco, es el que más desconfía y más analiza. El horóscopo advierte que su intensidad no es casual: responde a un miedo profundo a perder el control emocional, lo que lo vuelve, muchas veces, el signo más intenso e infumable de todos.