Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

El parte indica que, en diciembre, la entidad “canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025".

El Banco Central anunció la cancelación de las operaciones con el Departamento del Tesoro de los EEUU

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2009632554450563404&partner=&hide_thread=false El BCRA canceló las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los… — BCRA (@BancoCentral_AR) January 9, 2026