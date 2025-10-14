Horóscopo: los tres signos más "peligrosos" del zodíaco

Capricornio: signos del zodíaco y venganza fría

Capricornio es calculador, determinado y capaz de esperar el momento justo para dar un golpe certero.

Nunca muestra su enojo de inmediato.

Prefiere actuar cuando el otro menos lo espera.

Su disciplina convierte cada acción en algo planificado.

La astrología explica que Capricornio puede ser peligroso porque no olvida las ofensas, pero canaliza su enojo con racionalidad, lo que lo hace impredecible.

Aries: astrología y reacción explosiva

El fuego de Aries lo lleva a reaccionar sin filtros. Su temperamento, cuando se desborda, puede generar conflictos fuertes.

Actúan por impulso, sin medir consecuencias.

Se encienden ante la mínima provocación.

Su intensidad puede intimidar a los demás.

El horóscopo señala que Aries no es malintencionado, pero su energía descontrolada puede volverlo peligroso en discusiones o situaciones tensas.