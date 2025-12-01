Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 1 de diciembre

El lunes 1 de diciembre, la energía Sagitariana nos da un impulso de fe y visión de futuro. Es el momento ideal para establecer metas audaces para el nuevo mes y el próximo año. La mente estará abierta a nuevas filosofías y a la necesidad de romper con la rutina. Aprovecha para planificar, estudiar y ser muy honesto contigo y con los demás.