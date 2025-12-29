Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 29 de diciembre

Géminis (21 mayo - 20 junio)

El foco está en las finanzas complejas, deudas e inversiones (casa 8). Es un día ideal para revisar tus obligaciones financieras antes del cierre de año. La honestidad y la madurez son necesarias en las discusiones de dinero compartido.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Las relaciones y asociaciones (casa 7) son la prioridad. Este lunes te pide cooperación y tacto con tu pareja o socios de negocios. Formalizar acuerdos o buscar un terreno común será fundamental.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Debes concentrarte en la eficiencia, la salud y las rutinas laborales (casa 6). Es un día excelente para limpiar tu escritorio, organizar documentos y establecer hábitos saludables para el año nuevo. La atención a los detalles es clave.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La creatividad y la autoexpresión (casa 5) te dan un impulso. Aplica tu metodología a tus proyectos creativos o a la planificación de eventos sociales de fin de año. El romance se beneficia de la estabilidad y la seriedad.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El hogar y la familia (casa 4) requieren tu atención. Podrías estar cerrando asuntos domésticos o haciendo reparaciones finales. Busca la estabilidad emocional en tu entorno familiar; es la base para tu éxito exterior.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

La comunicación y los trámites (casa 3) te mantienen ocupado. Es un buen día para firmar documentos o tener reuniones importantes. Asegúrate de que tus palabras sean precisas y orientadas a resultados concretos.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Las finanzas personales y los valores (casa 2) son el centro. Es un día para revisar tu presupuesto anual y hacer planes realistas para aumentar tus ingresos. Confía en tus talentos y exige el valor que mereces.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

El foco está en ti, tu imagen y tus metas (casa 1). Te sientes poderoso y disciplinado. Aprovecha esta energía para tomar decisiones audaces sobre tu futuro y para presentarte al mundo con confianza.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

La introspección y el cierre de ciclos (casa 12) son necesarios. Dedica tiempo a trabajar en silencio en proyectos de investigación o a reflexionar sobre lo que deseas dejar atrás antes de tu temporada de cumpleaños.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu vida social y los sueños futuros (casa 11) están activados. Es un buen día para colaborar con grupos profesionales o reunirte con amigos para discutir planes para el nuevo año. Tu red de contactos es tu mayor activo.