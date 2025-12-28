Internaron de urgencia a David Kavlin tras sufrir dos infartos

Nacido en la provincia de Salta, Kavlin es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, profundizó públicamente su compromiso con el sionismo, postura que suele expresar tanto en sus intervenciones mediáticas como en sus redes sociales.

Por estas horas, permanece en recuperación y acompañado por sus seres queridos, mientras continúa bajo control médico, esperando que todo sea favorable.