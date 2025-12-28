Internaron de urgencia a David Kavlin tras sufrir dos infartos
El periodista fue trasladado de emergencia este domingo luego de descompensarse en su club. Le colocaron dos stents y evoluciona favorablemente.
El periodista David Kavlin fue internado de urgencia este domingo luego de sufrir dos infartos, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro tras una rápida intervención médica en la Clínica La Trinidad de San Isidro.
Según informaron desde las redes sociales de LAM, el episodio comenzó durante la mañana, cuando Kavlin se descompensó mientras se encontraba en su club. Fue trasladado de inmediato en ambulancia, donde sufrió un paro cardíaco. Al llegar al centro de salud, volvió a presentar un nuevo infarto, lo que obligó a una intervención de urgencia.
Los médicos lograron estabilizarlo y le colocaron dos stents, uno de ellos durante la operación inicial. Tras el procedimiento, el periodista quedó internado bajo observación, con una evolución favorable que llevó tranquilidad a su entorno y a sus seguidores.
Esta noticia, sin dudas, generó un gran impacto en los usuarios de las redes sociales, que no dudaron en comenzar a hacer diferentes comentarios sobre el estado de salud del periodista.
David Kavlin había sido reconocido a fines de septiembre con el premio Martín Fierro como Mejor Panelista de la Televisión Abierta. En aquella oportunidad, brindó un discurso que tuvo fuerte repercusión por su mensaje contra el antisemitismo. Además, este año publicó el libro Judíos de mierda (Nos gritan), en el que aborda distintas formas de discriminación y violencia simbólica.
Nacido en la provincia de Salta, Kavlin es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, profundizó públicamente su compromiso con el sionismo, postura que suele expresar tanto en sus intervenciones mediáticas como en sus redes sociales.
Por estas horas, permanece en recuperación y acompañado por sus seres queridos, mientras continúa bajo control médico, esperando que todo sea favorable.
