Conmoción: murió Chiqui Pereyra tras un trágico accidente doméstico

La trayectoria de Ricardo “Chiqui” Pereyra es fundamental para entender la vigencia del tango en la televisión argentina. Nacido el 26 de junio de 1951, su vida dio un vuelco definitivo en 1978, cuando apareció en el mítico programa Grandes Valores del Tango, bajo la conducción de Silvio Soldán. Aquella primera presentación ocurrió un 14 de junio, interpretando el clásico Siga el corso, y fue tan impactante que quedó incorporado de inmediato al elenco estable del ciclo hasta el año 1992.

Además de su paso por aquel programa icónico, Pereyra fue una de las figuras estelares de Botica de Tango y su calidad interpretativa fue reconocida oficialmente en 2007 con el prestigioso Premio Santos Vega. Su voz, potente y cargada de sentimiento, se apaga hoy físicamente, pero queda grabada en la memoria colectiva como una de las más fieles representaciones del género rioplatense.