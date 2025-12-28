Conmoción por la muerte de tres argentinas en un naufragio sobre el río Paraná

Actualmente, la Prefectura paraguaya mantiene desplegado un equipo de búsqueda para localizar a un hombre que viajaba en el mismo contingente y que aún no ha sido hallado.

En este sentido, las autoridades recomendaban extrema precaución en la navegación por la zona debido a la inestabilidad climática que persiste en la cuenca del Paraná.

NOTA EN DESARROLLO