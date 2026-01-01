Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 1 de enero

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu foco está en la seguridad y la estabilidad. Hoy podrías sentir la necesidad de tomar decisiones sobre tus recursos. La paciencia será tu mejor aliada hoy.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy se enciende tu chispa comunicativa. Sentirás deseos de intercambiar ideas y es probable que recibas noticias que te mantengan activo. Gran día para renovar vínculos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El año comienza con un abrazo emocional. Te sentirás muy conectado con tu círculo íntimo. Es un tiempo ideal para sanar heridas del pasado y dedicarle energía al hogar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El 2026 te pone en el centro de atención. Hoy tu creatividad estará a tope y brillarás socialmente. No temas mostrarte tal cual eres; el reconocimiento llegará solo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Orden y claridad son tus palabras clave. Inicias el año con ganas de organizar tus finanzas y rutinas. Tu capacidad de ver la realidad con objetividad te dará ventaja.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas armonía y balance. Hoy podrías enfrentar decisiones sobre el amor o asociaciones. Escucha tu voz interior antes de dejarte llevar por opiniones ajenas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Inicias un periodo de transformación profunda. Es un buen momento para sembrar proyectos que cosecharás después. No te exijas demasiado hoy; deja que todo fluya.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vives un renacimiento personal. Sentirás que puedes darle un nuevo inicio a temas pendientes del año pasado. Tu optimismo será el motor de tus nuevas metas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con Mercurio entrando en tu signo, tienes el control. Es un día excelente para concretar acuerdos o planificar viajes. Tu madurez te permitirá liderar con sabiduría.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Buscas autonomía y libertad. El 2026 te pide romper estructuras limitantes. Hoy podrías actuar como guía para otros gracias a tu visión única del futuro.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este inicio de año marca un cierre de ciclos. Si has actuado con honestidad, recibirás noticias favorables. Momento para acomodar pensamientos y empezar con paz.