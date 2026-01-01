Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 1 de enero
El 2026 comienza con una energía de realismo y enfoque. La entrada de Mercurio en Capricornio justo hoy nos aleja de las fantasías vagas y nos empuja a aterrizar nuestros deseos. No es solo un día para celebrar, sino para estructurar.
Sentirás una claridad mental inusual para planificar el año; es el momento ideal para escribir tus metas, ya que la mente estará práctica y disciplinada. La influencia de la Luna sugiere que, aunque hay ambición, el bienestar personal y el autocuidado deben ser la base de todo plan exitoso.
Horóscopo del jueves 1 de enero de 2026
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía de hoy es arrolladora. Inicias el 2026 con un impulso renovado para emprender ese proyecto que habías postergado. Es un momento clave para tomar la delantera.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu foco está en la seguridad y la estabilidad. Hoy podrías sentir la necesidad de tomar decisiones sobre tus recursos. La paciencia será tu mejor aliada hoy.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Hoy se enciende tu chispa comunicativa. Sentirás deseos de intercambiar ideas y es probable que recibas noticias que te mantengan activo. Gran día para renovar vínculos.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El año comienza con un abrazo emocional. Te sentirás muy conectado con tu círculo íntimo. Es un tiempo ideal para sanar heridas del pasado y dedicarle energía al hogar.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El 2026 te pone en el centro de atención. Hoy tu creatividad estará a tope y brillarás socialmente. No temas mostrarte tal cual eres; el reconocimiento llegará solo.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Orden y claridad son tus palabras clave. Inicias el año con ganas de organizar tus finanzas y rutinas. Tu capacidad de ver la realidad con objetividad te dará ventaja.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas armonía y balance. Hoy podrías enfrentar decisiones sobre el amor o asociaciones. Escucha tu voz interior antes de dejarte llevar por opiniones ajenas.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Inicias un periodo de transformación profunda. Es un buen momento para sembrar proyectos que cosecharás después. No te exijas demasiado hoy; deja que todo fluya.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Vives un renacimiento personal. Sentirás que puedes darle un nuevo inicio a temas pendientes del año pasado. Tu optimismo será el motor de tus nuevas metas.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Con Mercurio entrando en tu signo, tienes el control. Es un día excelente para concretar acuerdos o planificar viajes. Tu madurez te permitirá liderar con sabiduría.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Buscas autonomía y libertad. El 2026 te pide romper estructuras limitantes. Hoy podrías actuar como guía para otros gracias a tu visión única del futuro.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Este inicio de año marca un cierre de ciclos. Si has actuado con honestidad, recibirás noticias favorables. Momento para acomodar pensamientos y empezar con paz.
