Uruguay 2026: el pueblo con pocos habitantes que está cerca de Montevideo

Dónde queda 19 de Abril

En el departamento de Rocha, este pueblo de apenas 200 habitantes se caracteriza por su ambiente calmo y su cercanía con Montevideo, a tan solo 200 kilómetros de distancia. Además, su gente es amable y recibe a los visitantes con un trato sencillo y hospitalario.

Cómo llegar a 19 de Abril

Para llegar desde Montevideo, el viaje en auto es la opción más práctica. El recorrido demanda cerca de tres horas y atraviesa poco más de 200 kilómetros.

El camino comienza por la Ruta 8, continúa hasta la zona de La Querencia y luego se empalma con la Ruta 9. Al llegar al kilómetro 235 de esta última vía, se encuentra el acceso que conduce directamente al pueblo.