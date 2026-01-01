Uruguay 2026: el pueblo con pocos habitantes que está cerca de Montevideo
Ubicado en el departamento de Rocha, este pueblo tiene alrededor de 200 habitantes y se ubica a pocos kilómetros de la capital charrúa. Los detalles en la nota.
Uruguay ofrece mucho más que playas de aguas cristalinas y ciudades vibrantes: también es un refugio ideal para quienes priorizan el descanso, la serenidad del entorno y las tradiciones locales. Por este motivo, pequeños pueblos aparecen en el radar y permiten disfrutar del paisaje lejos del bullicio de los grandes epicentros.
Dentro de ese mapa de destinos aparece 19 de Abril, una localidad situada a unos 200 kilómetros de la capital. Con apenas un puñado de habitantes, este pueblo se destaca por su atmósfera tranquila y una propuesta gastronómica sencilla pero auténtica, que lo posiciona como una opción más popular en Sudamérica.
Qué se puede hacer en 19 de Abril
El pueblo se presta para caminatas tranquilas recorriendo senderos aledaños al arroyo y observando la arquitectura antigua que todavía conserva el espíritu de otras épocas. Es un destino pensado para disfrutar del silencio y las postales naturales que aparecen a cada paso.
A pocos minutos del casco urbano, las lagunas y áreas protegidas de la zona permiten realizar avistaje de aves o contemplar el paisaje atrapante de los atardeceres, en compañía de un buen mate y diferentes exquisiteces que se pueden encontrar en 19 de Abril.
A lo largo del año, distintas celebraciones reúnen a la comunidad y a los visitantes en torno a la música, las tradiciones rurales y la gastronomía típica. Estos encuentros le dan vida y permiten que diferentes visitantes se acerquen al pueblo para vivir una experiencia autentica.
Dónde queda 19 de Abril
En el departamento de Rocha, este pueblo de apenas 200 habitantes se caracteriza por su ambiente calmo y su cercanía con Montevideo, a tan solo 200 kilómetros de distancia. Además, su gente es amable y recibe a los visitantes con un trato sencillo y hospitalario.
Cómo llegar a 19 de Abril
Para llegar desde Montevideo, el viaje en auto es la opción más práctica. El recorrido demanda cerca de tres horas y atraviesa poco más de 200 kilómetros.
El camino comienza por la Ruta 8, continúa hasta la zona de La Querencia y luego se empalma con la Ruta 9. Al llegar al kilómetro 235 de esta última vía, se encuentra el acceso que conduce directamente al pueblo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario