Truco casero: el secreto de colocar aluminio alrededor de un potus
Un simple truco casero puede ayudarte a usar papel aluminio en tus plantas de interior sin perjudicar el drenaje y potenciando su crecimiento.
El truco casero del papel aluminio en el potus se convirtió en una de las recomendaciones más comentadas para mejorar el aspecto de esta clásica planta de interior. Elegido por su resistencia y por lo fácil que resulta mantenerlo, el potus suele adaptarse a casi cualquier ambiente.
Sin embargo, en departamentos con poca luz, calefacción intensa o aire acondicionado constante, puede perder color, debilitar sus hojas y crecer de forma desigual.
Frente a ese escenario, este truco casero propone una solución accesible y económica: incorporar papel aluminio en la maceta para optimizar las condiciones de luz y humedad sin modificar la rutina de riego ni invertir en productos costosos.
Qué tiene que ver el potus con el aluminio: el truco secreto
La relación entre el potus y el papel aluminio no es decorativa, sino funcional. Este truco casero se basa en un principio simple: aprovechar mejor la luz natural disponible dentro de la casa.
En muchos livings o cocinas, la claridad entra desde una sola ventana y no siempre alcanza de manera uniforme a todas las hojas. Las que quedan en la parte inferior o más alejadas suelen recibir menos luz, lo que impacta en su color y firmeza.
Al colocar una tira de aluminio alrededor del borde de la maceta, con el lado brillante hacia afuera, se genera un efecto espejo que devuelve parte de esa luz hacia la planta. Ese rebote favorece una fotosíntesis más homogénea, ayuda a mantener el verde intenso y contribuye a un crecimiento más equilibrado, sin tallos largos y débiles que se inclinan buscando claridad.
Además, el aluminio cumple otra función clave: actúa como una barrera que ayuda a conservar la humedad del sustrato. En ambientes con aire acondicionado o calefacción fuerte, el agua tiende a evaporarse más rápido. Con este recurso, las raíces del potus retienen la hidratación durante más tiempo, reduciendo el estrés hídrico sin necesidad de aumentar el riego.
Eso sí, la aplicación tiene que ser precisa. El aluminio no debe cubrir la tierra ni obstruir los agujeros de drenaje, ya que la ventilación es fundamental para evitar hongos y exceso de agua. Tampoco se recomienda en balcones con sol directo y altas temperaturas, porque el reflejo podría elevar demasiado el calor y dañar las hojas más bajas.
