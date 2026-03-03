Truco casero: el secreto de colocar aluminio alrededor de un potus

Al colocar una tira de aluminio alrededor del borde de la maceta, con el lado brillante hacia afuera, se genera un efecto espejo que devuelve parte de esa luz hacia la planta. Ese rebote favorece una fotosíntesis más homogénea, ayuda a mantener el verde intenso y contribuye a un crecimiento más equilibrado, sin tallos largos y débiles que se inclinan buscando claridad.

Además, el aluminio cumple otra función clave: actúa como una barrera que ayuda a conservar la humedad del sustrato. En ambientes con aire acondicionado o calefacción fuerte, el agua tiende a evaporarse más rápido. Con este recurso, las raíces del potus retienen la hidratación durante más tiempo, reduciendo el estrés hídrico sin necesidad de aumentar el riego.

Eso sí, la aplicación tiene que ser precisa. El aluminio no debe cubrir la tierra ni obstruir los agujeros de drenaje, ya que la ventilación es fundamental para evitar hongos y exceso de agua. Tampoco se recomienda en balcones con sol directo y altas temperaturas, porque el reflejo podría elevar demasiado el calor y dañar las hojas más bajas.