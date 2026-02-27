Horóscopo: cuál es el signo del zodíaco que nunca perdona una traición

El horóscopo lo describe como un signo leal, reservado y extremadamente intuitivo. Muchas veces percibe señales antes de que algo ocurra. Por eso, cuando confirma una deslealtad, la decepción es doble: por el hecho en sí y por haber ignorado su propia intuición.

A diferencia de otros signos que pueden intentar reconstruir lo roto, Escorpio toma una decisión tajante. No necesita venganza ni confrontaciones eternas. Su respuesta más contundente es el corte definitivo. Silencio, distancia y cierre total.

La astrología explica que este signo entiende la traición como un límite moral. Una vez que alguien lo cruza, el vínculo cambia para siempre. Puede sufrir en privado, puede recordar lo vivido, pero rara vez concede una segunda oportunidad.