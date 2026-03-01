Horóscopo de marzo: los cinco signos del zodiaco que arrancan el mes con mucha suerte, éxito laboral y el amor

El eclipse en Virgo —signo de tierra como Tauro— impacta de forma positiva en Tauro. Es un momento de orden y estabilidad. Recupera control sobre sus finanzas y reorganiza prioridades. La energía lo impulsa a tomar decisiones prácticas que mejoran su entorno.

Piscis

Con el cierre de su ciclo solar, Piscis inicia una etapa más madura. Después de semanas de introspección, se elige a sí mismo, pone límites y redefine metas personales. Marzo le trae claridad emocional y un nuevo comienzo.

Virgo

El eclipse en su propio signo moviliza profundamente a Virgo. Aunque pueda sentirse como una sacudida, en realidad es un ajuste necesario. Toma decisiones pendientes y revisa vínculos. Es un período clave para reorganizar su vida con mayor coherencia.

Sagitario

La energía de fuego se reactiva para Sagitario gracias a Venus en Aries. Recupera entusiasmo, ganas de viajar, explorar o empezar algo nuevo. Después de meses irregulares, marzo le devuelve motivación y propuestas que lo inspiran.

Para estos cinco signos, el mes comienza con una vibra especial: más confianza, determinación y oportunidades para avanzar. El movimiento astral marca el inicio de un ciclo con decisiones firmes y energía renovada.