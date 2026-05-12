Horóscopo: los signos del zodíaco que tendrán mayor éxito a partir de ahora
Las tendencias astrales indicaron cuáles son las personas que afrontarán un buen pasar en las próximas jornadas de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos que administrarán mayor fortuna en su vida durante los próximos días.
El 2026 se presenta como un periodo particularmente propicio para la abundancia y el desarrollo económico para un grupo selecto de signos.
Los signos a los que les irá mejor
Géminis
El sábado 9 trae a Géminis la chance de cerrar una charla que empezó hace años y que se volvió repetitiva y cargada de drama. Ese diálogo que postergaste por evitar confrontaciones finalmente llega a su fin; al decir lo necesario experimentás alivio y liberación. Es como sacarte un peso y respirar con más liviandad, de verdad.
Sagitario
Sagitario suele huir ante el conflicto, pero este 9 de mayo enfrentás aquello que quedó colgando y que te molestó por meses. Con el empujón de Quirón directo resolvés esa disputa largamente postergada y recuperás la ligereza que te define. La sensación es de cierre auténtico: podés mirar hacia adelante sin cargas viejas y sentir paz realmente.
Capricornio
Verá cómo algo que creyó indomable pierde poder ese mismo sábado. Lo que arrastraste durante años, incluso décadas, se convierte en un recuerdo que ya no determina tus decisiones. Tu perseverancia te permitió llegar hasta aquí: ese corte brinda una sensación de triunfo y frescura, casi como beber agua fría después de una carrera agotadora, merecida.
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