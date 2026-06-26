Así quedó el auto de Ernestina Pais en el accidente en el que perdió la vida

Tremendo: así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente en el que perdió la vida

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Quién fue Ernestina Pais

Con sólo 54 años, Ernestina Pais perdió la vida en un paso a nivel del Tren de la Costa de San Isidro, mientras iba a bordo de su vehículo.

Nacida en 1972, Ernestina fue una reconocida periodista, conductora de televisión, locutora y empresaria argentina. Dueña de un estilo descontracturado, audaz y un gran sentido del humor, dejó una huella profunda en los medios de comunicación de su país desde la década de 1990.

En sus comienzos, fundó junto a Juan Di Natale la versión argentina de la prestigiosa revista de cultura y música rock francesa Los Inrockuptibles.

Pero su salto a la gran popularidad llegó cuando trabajó con el legendario Jorge Guinzburg. Primero fue movilera en el exitoso programa La Biblia y el calefón y, posteriormente, co-conductora del emblemático magazine matutino Mañanas Informales (entre 2005 y 2008). Tras la muerte de Guinzburg, asumió el liderazgo del ciclo.

ernestina pais

En 2009, marcó un hito en la televisión abierta al convertirse en la conductora principal de Caiga Quien Caiga (CQC), ocupando el histórico lugar que había dejado Mario Pergolini y transformándose en la primera mujer al frente del ciclo de traje negro.

Condujo también el programa de entretenimientos Sabés o sonás (junto a su hermana Federica Pais) y ciclos de debate político y actualidad como Intratables. Además, tuvo una extensa carrera en radios de renombre como la Rock & Pop.

La vida personal de Ernestina Pais y su faceta de empresaria

Más allá de la pantalla, se destacó en el rubro gastronómico como fundadora del conocido bar y restaurante Milión, en el barrio porteño de Recoleta, un espacio cultural y gastronómico icónico de Buenos Aires.

Hija del militante secuestrado y desaparecido José Jorge Pais, Ernestina y su hermana crecieron marcadas por la historia de la última dictadura militar. En sus últimos años de vida, fue muy abierta respecto a sus batallas personales, hablando públicamente sobre la importancia de la salud mental y su propio proceso de rehabilitación, manteniéndose siempre activa en proyectos artísticos y teatrales.