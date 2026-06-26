Murió Ernestina Pais: tenía 54 años
La reconocida conductora Ernestina Pais falleció en un trágico accidente en San Isidro luego de que su vehículo fuera embestido por el Tren de la Costa.
La conductora y periodista televisiva Ernestina Pais murió trágicamente este viernes por la noche tras sufrir un grave accidente vial. El lamentable suceso ocurrió cuando el automóvil que manejaba fue violentamente embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la zona de San Isidro.
Detalles del fatal accidente de Ernestina Pais
Según informaron las primeras fuentes policiales que acudieron al lugar, el fatídico choque se produjo en el cruce ferroviario situado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. La comunicadora de 54 años perdió la vida en el acto producto del fortísimo impacto.
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Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro. De acuerdo a los reportes preliminares, el Honda Civic de color negro que conducía la periodista habría cruzado las vías cuando la barrera se encontraba baja, recibiendo el impacto directo del tren sobre el lateral izquierdo, justo del lado del conductor.
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