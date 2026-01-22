Pánico en Palermo por un hombre en cueros y descalzo que se paseó armado por la calle

hombre armado palermo (2)

Tras ser identificado, los efectivos policiales constataron que el hombre no tiene antecedentes. En el canal de noticias sostuvieron que el detenido sería un vecino de la zona con domicilio sobre la calle Soler.

El alarmante hecho sucede a tan solo dos días del arresto de un policía que vació el cargador de su arma reglamentaria en el barrio porteño de Villa Crespo.

El martes, minutos antes de las 6 sobre la calle Fitz Roy al 300, un cabo de la Policía Federal alcoholizado se bajó de su auto y comenzó a disparar indiscriminadamente. Como consecuencia de la balacera, un hombre que estaba por ingresar a su lugar de trabajo resultó herido.