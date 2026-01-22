Pánico en Palermo por un hombre en cueros y descalzo que se paseó armado por la calle
El hecho se registró en Fitz Roy y Nicaragua, donde fue detenido al subirse a su camioneta.
Momentos de pánico y tensión se vivieron esta mañana en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre fue detenido tras caminar armado por la calle. Estaba semidesnudo, descalzo y amenazaba con disparar.
El hecho ocurrió este jueves, minutos antes de las 7, en la intersección de las calles Fitz Roy y Nicaragua. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se presentó tras recibir un llamado de alerta al 911 por parte de un testigo de la escalofriante escena.
Según la denuncia, el hombre fue visto caminando varios metros por la vereda, blandeando el arma en su mano derecha en pleno barrio de Palermo. Luego, se subió a su camioneta Ford EcoSport color azul oscuro, la cual estaba estacionada en la zona. El agresor se encontraba semidesnudo y habría amenazado con disparar.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al hombre armado, con el torso desnudo y descalzo, ya sentado dentro de su vehículo. En el asiento del acompañante había apoyado el arma calibre 32 largo con la que minutos antes lo habían visto circulando por el barrio.
De acuerdo con los testigos, el hombre habría regresado de un boliche tras un altercado y habría decidido ir a su casa a buscar un arma para volver al local bailable, indicaron en C5N.
Tras ser identificado, los efectivos policiales constataron que el hombre no tiene antecedentes. En el canal de noticias sostuvieron que el detenido sería un vecino de la zona con domicilio sobre la calle Soler.
El alarmante hecho sucede a tan solo dos días del arresto de un policía que vació el cargador de su arma reglamentaria en el barrio porteño de Villa Crespo.
El martes, minutos antes de las 6 sobre la calle Fitz Roy al 300, un cabo de la Policía Federal alcoholizado se bajó de su auto y comenzó a disparar indiscriminadamente. Como consecuencia de la balacera, un hombre que estaba por ingresar a su lugar de trabajo resultó herido.
