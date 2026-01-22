Tiraron piedrazos a un micro que iba a la Costa Atlántica por la autopista Buenos Aires-La Plata

Una pareja con sus dos hijos pequeños que iban en un auto Toyota Etios fueron apedreados mientras circulaban por Juan XXIII y Vélez Sarsfield en la localidad de San Rafael. La piedra rompió el vidrio de una ventana e hirió el rostro de la mujer, quien conducía el auto.

Adriana Sánchez contó a Info YA! que conducía el auto acompañada de su esposo Sebastián Sánchez y sus hijos de 3 y 6 años cuando al pasar por el lugar mencionado sintió un impacto en la ventana y un golpe en el oído y parte del rostro. "Lo primero que hice fue avanzar porque si paraba me podían robar. Iba con mi marido y mis dos niños atrás, aceleré para llegar a la Balloffet y ahí paramos".

Al momento de detenerse "no tenía idea lo que había pasado pero cuando me toqué noté sangre en el oído y tenía cortes".

Explicó que "la piedra primero pegó en el vidrio y luego me impactó en el rostro. Menos mal que iba con el vidrio subido, que amortiguó el golpe, porque sino me pegaba directamente en la cara".

Después "fuimos a la guardia del hospital Schestakow, me revisaron, tenía un pequeño corte en el oído, me limpiaron los ojos porque me entraron restos de vidrio que me raspaban y me hicieron una tomografía para descartar alguna lesión. Ahora me duele la zona de la mandíbula".

Adriana indicó que la piedra "era de tamaño mediano" y terminó adentro del auto. "Menos mal que no impactó en la parte de atrás porque le podría haber pegado en la cabeza de alguno de mis niños".

Dijo que no vio quién le tiró la piedra pero a sus suegros que iban adelante en una camioneta también les arrojaron algo que golpeó en el guardabarros.

Si bien hizo la denuncia policial, quiso dar a conocer esta situación para que no se vuelva a repetir.