Horóscopo: los signos del zodíaco que vivirán grandes momentos en agosto

Libra, por su parte, tendrá la oportunidad de poner el foco sobre aquellas situaciones que vienen consumiendo demasiado de su energía. Venus en trígono con Plutón puede favorecer decisiones vinculadas con relaciones, responsabilidades o hábitos que dejaron de aportar tranquilidad.

El gran aprendizaje para este signo estará relacionado con elegir su propia paz y recuperar el equilibrio. Alejarse de determinadas situaciones no necesariamente representa una derrota: también puede ser una forma de abrir espacio para nuevos proyectos y vínculos mucho más saludables.

Finalmente aparece Capricornio, un signo acostumbrado a la constancia y al esfuerzo. Precisamente por eso, puede haber naturalizado rutinas demasiado exigentes. Durante agosto, el tránsito astrológico podría funcionar como un impulso para revisar esa dinámica y reconocer que no todo tiene que conseguirse mediante el agotamiento.

Su capacidad para organizarse y adaptarse será fundamental para aprovechar esta etapa. Pequeños cambios en la rutina, nuevos límites y proyectos diferentes podrían ayudarlo a transformar una etapa desgastante en un período mucho más favorable. Para Cáncer, Libra y Capricornio, el mes aparece así como una oportunidad para recuperar energía y comenzar a mirar hacia adelante.