Horóscopo: los signos que tendrán inestabilidad en la pareja durante octubre
Esto se debe al movimiento de diferentes planetas que afectan la parte comunicacional de algunos signos. Los detalles en la nota.
El movimiento de algunos planetas durante las próximas semanas marcará algunos vínculos, mientras que otros pasaran por una prueba de fuego. Venus, en su tránsito por Escorpio, se une a aspectos desafiantes con Urano y Saturno, generando un clima de intensidad, cambios inesperados y replanteos en el amor.
En este contexto, octubre se perfila como un mes clave para el equilibrio emocional. Las parejas deberán buscar nuevas formas de comunicarse para evitar conflictos, motivo por el cual será un periodo de pruebas, revelaciones y decisiones que marcarán el rumbo de la conexión.
Los signos del zodíaco con inestabilidad en la pareja
Octubre traerá movimientos intensos y tumultuosos para Tauro, Libra y Virgo. Para Tauro, el deseo de mantener el control chocará con una energía que empuja a transformar rutinas y soltar lo que ya no fluye. Ante esto, será importante evitar discusiones y apostar al diálogo para fortalecer la relación.
En Libra, el mes despierta en una dualidad entre el deseo de armonía y las tensiones que surgen cuando se reprime lo que realmente se siente. Marte y Plutón podrían generar roces, por lo que la paciencia y la sinceridad serán sus mejores aliadas durante el décimo mes del año.
Por último, Virgo enfrentará su propio desafío: dejar de exigir tanto y permitir que las imperfecciones también formen parte de la pareja. Mercurio facilita la comunicación, pero si se usa desde la crítica, puede generar distancia.
En octubre, los tres signos aprenderán que el equilibrio emocional no siempre nace del control, sino de la comprensión y la flexibilidad. La clave estará en soltar el control, comunicarse con honestidad y permitir que los vínculos crezcan desde la empatía.
