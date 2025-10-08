Horóscopo: los signos que tendrán inestabilidad en la pareja durante octubre

Por último, Virgo enfrentará su propio desafío: dejar de exigir tanto y permitir que las imperfecciones también formen parte de la pareja. Mercurio facilita la comunicación, pero si se usa desde la crítica, puede generar distancia.

En octubre, los tres signos aprenderán que el equilibrio emocional no siempre nace del control, sino de la comprensión y la flexibilidad. La clave estará en soltar el control, comunicarse con honestidad y permitir que los vínculos crezcan desde la empatía.