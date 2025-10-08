Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas secretas pocos conocidas y precios muy buenos
Ubicada en el estado de Rio Grande do Norte, este destino es perfecto para realizar aventuras extremas. Los detalles en la nota.
Planificar las vacaciones es uno de los momentos más especiales del año. Algunos sueñan con playas tranquilas y paradisíacas, aunque otros prefieren destinos con movimiento, cultura y actividades al aire libre. Allí aparece São Miguel do Gostoso, ubicado en el nordeste de Brasil y valorado por su innumerables atracciones.
Este pequeño destino combina la calma de un pueblo pesquero con paisajes naturales. Una de las actividades más destacadas es relajarse frente al mar y apreciar su tranquilidad, aunque también es posible realizar diferentes deportes como kitesurf o snorkel. Su amplio abanico de actividades lo hace uno de los sitios más completos de Sudamérica.
Qué se puede hacer en São Miguel do Gostoso
Además de descansar en la playa y disfrutar del mar, se pueden realizar distintas actividades. Los amantes del deporte pueden aprovechar el viento para hacer kitesurf o windsurf, ya que el lugar es conocido por sus grandes ráfagas de viento durante todo el año.
Sin embargo, también es posible practicar snorkel y ver de cerca los peces y corales que llenan de color el agua. También hay paseos en jet ski para los que buscan un poco de velocidad y aventura. Cuando cae el sol, los bares reciben con los brazos abiertos a los turistas que buscan deleitar su paladar con exquisiteces típicas de Brasil.
Dónde queda São Miguel do Gostoso
São Miguel do Gostoso es un pequeño pueblo costero que se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Rio Grande do Norte. A 100 kilómetros de Natal, la capital provincia, su ubicación lo convierte en un destino ideal para quienes buscan combinar playa, naturaleza y un ambiente tranquilo lejos del ruido de las grandes ciudades.
Cómo llegar a São Miguel do Gostoso
La forma más práctica de llegar es desde Natal, que está a unos 100 kilómetros. Se puede alquilar un auto, tomar un transfer o un taxi, y viajar cerca de una hora y media hasta llegar a destino. Quienes arriban desde otras ciudades suelen volar hasta el aeropuerto de Natal y luego continuar por tierra hasta São Miguel do Gostoso.
