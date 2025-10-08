Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas secretas pocos conocidas y precios muy buenos

Dónde queda São Miguel do Gostoso

São Miguel do Gostoso es un pequeño pueblo costero que se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Rio Grande do Norte. A 100 kilómetros de Natal, la capital provincia, su ubicación lo convierte en un destino ideal para quienes buscan combinar playa, naturaleza y un ambiente tranquilo lejos del ruido de las grandes ciudades.

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

La forma más práctica de llegar es desde Natal, que está a unos 100 kilómetros. Se puede alquilar un auto, tomar un transfer o un taxi, y viajar cerca de una hora y media hasta llegar a destino. Quienes arriban desde otras ciudades suelen volar hasta el aeropuerto de Natal y luego continuar por tierra hasta São Miguel do Gostoso.