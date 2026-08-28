Dónde queda el pueblo que no supera los 400 habitantes y es el mejor para comer asado
Con poco más de 300 habitantes, se convirtió en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.
En el interior de la provincia de Buenos Aires hay pequeñas localidades que conservan el ritmo pausado de otros tiempos. Calles de tierra, antiguas casonas, viejas estaciones ferroviarias y comercios familiares forman parte de una postal cada vez más buscada por quienes quieren desconectarse de la ciudad sin viajar demasiadas horas.
Uno de estos rincones es una localidad de apenas 312 habitantes que nació alrededor del ferrocarril y que hoy combina patrimonio, turismo rural y una propuesta gastronómica que atrae visitantes durante los fines de semana. Su cercanía con el AMBA la convierte, además, en una opción cómoda para organizar una salida de día.
La historia del pueblo comenzó a fortalecerse con la llegada del tren. La estación del ramal que conectaba Luján con Pergamino fue inaugurada el 1° de abril de 1880, mientras que el nombre de la localidad homenajea al brigadier general Miguel de Azcuénaga, integrante de la Primera Junta.
Qué se puede hacer en Azcuénaga
Una de las mejores maneras de conocer Azcuénaga es recorrerlo caminando y sin apuro. En los alrededores de la antigua estación todavía pueden encontrarse construcciones que recuerdan la época de mayor actividad ferroviaria y la llegada de inmigrantes que dejaron su marca en la arquitectura local.
Entre los lugares destacados aparecen la histórica Casa Terrén, el antiguo almacén Casa Terrén y Cía., la fonda Sforzini, la panadería La Moderna, el Club Recreativo Apolo y la plaza Miguel Azcuénaga. También hay un mural de adobe y una pequeña capilla que forman parte del circuito patrimonial del pueblo.
Pero uno de sus principales atractivos está en la mesa. La localidad mantiene una importante tradición de almacenes de ramos generales, fondas y restaurantes familiares, donde el asado ocupa un lugar central. También hay propuestas de pastas caseras, como las que hicieron conocido al histórico espacio La Porteña.
La experiencia gastronómica se complementa con el ambiente rural. Sentarse a comer un asado, recorrer los comercios tradicionales y después caminar por las calles tranquilas permite disfrutar de una jornada diferente, lejos del tránsito y el ruido de los grandes centros urbanos.
Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga
Azcuénaga se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a unos 117 kilómetros del Área Metropolitana. Por su distancia, puede visitarse durante el día, aunque también es posible incorporarlo a una escapada de fin de semana por la zona.
El acceso más cómodo es en auto, tomando las rutas que conducen hacia el partido de San Andrés de Giles y continuando luego por los caminos locales hasta la localidad. El recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires puede realizarse en alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito y del punto de partida.
Con apenas 312 habitantes, Azcuénaga conserva todavía el espíritu de los antiguos pueblos ferroviarios bonaerenses. Su combinación de historia, gastronomía y paisaje rural lo transformó en una alternativa atractiva para quienes buscan comer un buen asado y pasar un día tranquilo cerca de Buenos Aires.
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