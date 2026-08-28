Dónde queda el pueblo que no supera los 400 habitantes y es el mejor para comer asado

Pero uno de sus principales atractivos está en la mesa. La localidad mantiene una importante tradición de almacenes de ramos generales, fondas y restaurantes familiares, donde el asado ocupa un lugar central. También hay propuestas de pastas caseras, como las que hicieron conocido al histórico espacio La Porteña.

La experiencia gastronómica se complementa con el ambiente rural. Sentarse a comer un asado, recorrer los comercios tradicionales y después caminar por las calles tranquilas permite disfrutar de una jornada diferente, lejos del tránsito y el ruido de los grandes centros urbanos.

Dónde queda y cómo llegar a Azcuénaga

Azcuénaga se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a unos 117 kilómetros del Área Metropolitana. Por su distancia, puede visitarse durante el día, aunque también es posible incorporarlo a una escapada de fin de semana por la zona.

El acceso más cómodo es en auto, tomando las rutas que conducen hacia el partido de San Andrés de Giles y continuando luego por los caminos locales hasta la localidad. El recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires puede realizarse en alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito y del punto de partida.

Con apenas 312 habitantes, Azcuénaga conserva todavía el espíritu de los antiguos pueblos ferroviarios bonaerenses. Su combinación de historia, gastronomía y paisaje rural lo transformó en una alternativa atractiva para quienes buscan comer un buen asado y pasar un día tranquilo cerca de Buenos Aires.