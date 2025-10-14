El misterioso objeto que se acerca a un planeta y desafía todo lo conocido por la NASA

Las imágenes sorprendieron por mostrar una forma cilíndrica y alargada, diferente a la típica silueta redondeada de los cometas, lo que reavivó la discusión sobre si 3I/Atlas podría ser incluso un objeto artificial. Además, se detectó una atmósfera rica en dióxido de carbono, un detalle que generó más preguntas que respuestas sobre su verdadera naturaleza.

Su recorrido no termina ahí. En noviembre se aproximará a Venus, y en diciembre estará a su máxima cercanía con la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros, una distancia segura pero lo suficientemente próxima como para permitir nuevas observaciones.

Sorprende a la NASA y abre interrogantes

La NASA mantiene la mirada fija en este objeto que parece desafiar las leyes conocidas de la dinámica orbital. Su comportamiento, la variación de su brillo y la velocidad con la que atraviesa el sistema solar abren la puerta a nuevas teorías sobre la formación de cometas interestelares y el origen de los materiales que los componen.

Algunos astrónomos creen que el 3I/Atlas podría aportar pistas sobre la formación de sistemas planetarios fuera de la Vía Láctea, mientras otros sugieren que su estructura podría guardar rastros de materia primordial del espacio interestelar. Lo cierto es que cada observación trae más preguntas que certezas.

Aunque no representa ningún peligro para la Tierra, el paso de este cometa se convirtió en una oportunidad histórica para la ciencia. Mientras continúa su camino hacia el espacio profundo, el 3I/Atlas deja tras de sí una estela de misterio, belleza y conocimiento que redefine lo que sabemos sobre los viajeros cósmicos del universo.