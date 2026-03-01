Compras en Chile 2026: cuál es el mejor método de pago para ahorrar en tecnología y evitar recargos

Los detalles a tener en cuenta

El contexto económico actual modificó parte de ese atractivo para 2026 porque el peso chileno se fortaleció frente al argentino, lo que encarece el costo del viaje y reduce el margen de ahorro que muchos compradores solían conseguir con respecto al año anterior. En diciembre de 2025, $1.000 pesos chilenos cotizaban entre $1.640 y $1.700 argentinos, un salto de más del 60% respecto a meses anteriores, afectando directamente el cálculo del turista.