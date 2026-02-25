Horóscopo: qué es lo que debe soltar cada signo del zodíaco antes de marzo

Géminis debería decir adiós a la dispersión constante. Este período le pide priorizar, enfocarse en un solo proyecto relevante y reducir compromisos que solo aportan ruido.

Cáncer tiene que soltar cargas emocionales que no le corresponden. Su instinto protector es fuerte, pero asumir problemas ajenos termina desgastándolo. Antes de que termine el mes, será clave reforzar límites afectivos y preservar su propio equilibrio.

Leo necesita dejar atrás la búsqueda permanente de aprobación. El cierre de febrero le exige confiar más en su valor personal sin depender del aplauso externo.

Virgo debe abandonar la autoexigencia extrema. La perfección constante es difícil de sostener y puede generar frustración. Este mes le propone aceptar que "suficientemente bien" también es válido y que el equilibrio pesa más que el control absoluto.

Libra debería soltar la indecisión crónica. Intentar conformar a todos puede derivar en parálisis. Antes de que acabe febrero, será importante tomar decisiones firmes, aun cuando no resulten del agrado de todos.

Escorpio necesita dejar atrás el resentimiento silencioso. Acumular emociones sin expresarlas suele pasar factura. Este es un momento propicio para liberar rencores y apostar por una comunicación más honesta.

Sagitario enfrenta el reto de despedirse de la huida ante lo incómodo. No todos los conflictos son limitantes. El horóscopo señala que febrero le invita a quedarse, dialogar y asumir responsabilidades sin perder su espíritu libre.

Capricornio tiene que soltar la idea de que todo depende exclusivamente de él. Cargar con responsabilidades innecesarias incrementa la presión. Delegar y reconocer la importancia del descanso será fundamental en este tramo final del mes.

Acuario debería abandonar la desconexión emocional excesiva. Proteger su independencia es válido, pero el aislamiento puede impedir vínculos profundos. Antes de que termine febrero, conviene habilitar espacios de mayor vulnerabilidad.

Por último, Piscis necesita dejar atrás la tendencia a idealizar. Ajustar expectativas y observar la realidad con mayor objetividad le permitirá encontrar serenidad. Este período resulta oportuno para fortalecer límites y actuar con mayor realismo.