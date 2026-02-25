Promociones imperdibles: los supermercados con un descuento de hasta 40% en artículos escolares
Los beneficios para ahorrar en locales que no sufren modificaciones en los precios para elegir todo lo necesario para la vuelta a clases.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los padres, la cadena de supermercados Coto lanzó una campaña integral que busca centralizar todas las necesidades escolares en un solo lugar. La estrategia de la cadena no solo se enfoca en la variedad, sino también en la accesibilidad a través de su plataforma digital.
Descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés en productos seleccionados
Este beneficio es fundamental para quienes deben renovar carpetas, repuestos de hojas y sets de escritura. Además, para facilitar el pago de las compras más voluminosas, la empresa habilitó la posibilidad de financiar los consumos en 3 cuotas sin interés, una opción muy valorada para amortiguar el impacto del gasto inicial de febrero.
Las mochilas y luncheras cuentan con rebajas del 30%, mientras que la indumentaria colegial, incluyendo calzado y uniformes básicos, presenta un 20% de descuento. Esta diversificación permite que los clientes puedan completar el kit escolar íntegramente dentro de la misma cadena, optimizando los tiempos de compra.
Tecnología y beneficios exclusivos a través de Coto Digital
La digitalización de la educación transformó la lista de materiales, integrando cada vez más a la tecnología. Conscientes de esto, Coto incluyó en su propuesta beneficios especiales en el sector de electro y tecnología, con opciones de financiación que en productos específicos pueden alcanzar hasta las 12 cuotas sin interés. Notebooks, tablets e impresoras se suman así a la oferta de la Vuelta al Cole.
Con estas herramientas, la cadena busca no solo competir por precio, sino también por servicio, ofreciendo una experiencia de compra integral que responda a las exigencias actuales del consumidor argentino, combinando ahorro real con la comodidad de la compra no presencial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario